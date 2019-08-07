ليفاندوفسكي يطالب بايرن بالتعاقد مع 3 لاعبين

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن النادي بحاجة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد للدوري الألماني.

ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.



وقال ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونخ أمام غريمه بوروسيا دورتموند بهدفين إنه يود أيضا أن يتعاقد النادي مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب. وأضاف: افتقدنا جهود ثلاثة عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريغيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة.

وتعاقد بايرن ميونخ هذا الصيف حتى الآن فقط مع لاعب خط الوسط لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني والمدافع بنجامين بافارد من شتوتغارت والمهاجم فيات آرب من هامبورغ، ويرغب في التعاقد مع ساني وقد يبرم النادي المزيد من الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات في البوندسليغا ثاني أيام الشهر المقبل.

وتفتتح منافسات البوندسليغا في الموسم الجديد في 16 أغسطس، ويستهل بايرن مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة هرتا برلين.