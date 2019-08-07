هازارد يسجل هدفه الأول مع الريال أمام سالزبورغ

فاز ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على ريد بول سالزبورغ النمساوي 1 - صفر، يوم الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وسجل البلجيكي إدين هازارد، المنضم حديثا من تشيلسي الإنجليزي، أول أهدافه مع ريال مدريد، حيث سدد كرة رائعة سكنت شباك الفريق النمساوي في الدقيقة 19. وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية أخيرة أمام روما الإيطالي يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

ويستهل ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 17 من أغسطس الجاري، بمواجهة سيلتا فيغو خارج ملعبه.