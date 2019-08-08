أرسنال ينهي صفقاته الصيفية بالتعاقد مع تيرني ولويز

أعلن ناديا ارسنال وتشيلسي المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس عن ضم الأول لقلب الدفاع البرازيلي ديفيد لويز من منافسه اللندني.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو ثمانية ملايين استرليني (9.7 مليون دولار). ووقع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على عقد يمتد لعامين.

وانضم لويز، وهو عاشر لاعب يرتدي قميص الناديين اللندنيين في عصر الدوري الممتاز، لتشيلسي في 2011 من بنفيكا. وفاز اللاعب بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 والدوري الممتاز 2017 وكأس الاتحاد الانجليزي 2012 و2018 خلال فترتين قضاهما مع تشيلسي.

وأمضى لاعب منتخب البرازيل، الذي فاز أيضا بلقب الدوري الأوروبي 2013 و2019، عامين في باريس سان جيرمان حيث لعب تحت قيادة اوناي ايمري مدرب ارسنال الحالي عقب انضمامه للنادي الفرنسي في 2014 قبل أن يعود لستامفورد بريدج.

وقال الإسباني ايمري "يملك ديفيد خبرة هائلة واتطلع قدما للعمل معه ثانية. إنه لاعب معروف وسيضيف المزيد لقوتنا الدفاعية".

ودخل أرسنال، الذي أنهى في المركز الخامس الموسم الماضي وغاب عن تصفيات دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، لسوق الانتقالات لضم مدافعين عقب رحيل لوران كوسيلني وكارل جينكنسون وستيفان ليختشتاينر.

ولويز هو سادس صفقة يبرمها ارسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب تعاقد النادي مع جابرييل مارتنيلي والإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد والجناح نيكولا بيبي في صفقة قياسية للنادي وقلب الدفاع وليام ساليبا، الذي تمت إعادته إلى سانت إيتيين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكيران تيرني الذي انضم يوم الخميس أيضا.