الرباط الصليبي يضرب ركبة الألماني ساني

أكد نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في العامين الماضيين إصابة لاعبه الألماني لوروا ساني في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، على أن يخضع لعملية جراحية بعد أيام، وسط تقارير صحافية ترجح غيابه لأشهر عن الملاعب.

وأفاد سيتي أن ساني الذي يتردد أن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية يرغب في التعاقد معه، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول يوم الأحد.

وأشار بطل إنجلترا إلى أن سانيه "خضع لفحوص خلال الأسبوع على يد طبيب متخصص" لتحديد طبيعة الإصابة، و"سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقع.

وكانت تقارير لمجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" الألمانيتين قد أفادت في وقت سابق اليوم أن الإصابة التي تعرض لها سانيه (23 عاما) كانت أقوى مما اعتقد سابقا، وستتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد إجراء العملية. وكتبت "كيكر" أن إصابة ساني "نكسة مريرة لبايرن، الذي كان مستعدا للمرة الأولى لدفع مبلغ كبير" تردد أنه يقارب 100 مليون يورو (112 مليون دولار أميركي) لجذب لاعب الجناح السريع.

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة الى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد الى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته الى العملاق البافاري.

لكن إصابة اللاعب الشاب وابتعاده المتوقع قد يدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، أقله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورأت "كيكر" أن هذا الانتقال "سيخضع لعملية إعادة تقييم حاليا".

وأحرز سيتي بطل الدوري الانكليزي في الموسمين الماضيين، لقب درع المجتمع الإنكليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.