كلوب يبدي رضاه عن تشكيلة ليفربول قبل افتتاح الدوري

التزم يورغن كلوب مدرب ليفربول الهدوء وسط الجدل حول قلة نشاط ناديه في فترة انتقالات اللاعبين قبل افتتاح مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم بملعبه أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء يوم الجمعة.

وفي الوقت الذي عزز فيه منافسو ليفربول صفوفهم اكتفى فريق كلوب، قبل ساعات على غلق باب الانتقالات يوم الخميس، بضم المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني.

ورد كلوب على صحفي أشار إلى حجم الإنفاق الهائل للمنافسين وسأل عن ضم صفقات في الدقائق الأخيرة "يجب أن تذهب إلى إيفرتون. اعتقد أنهم أكثر انشغالا، في فترة الانتقالات درسنا الخيارات وفكرنا واتخذنا قرارات وهكذا نتصرف دائما.. وإذا لم يحدث شيء فهذا يعني أننا لم نجد الخيار المناسب لنا، لن نبرم صفقات لمجرد التعاقد مع أحد فهذا ليس منطقيا".

ورفض التعليق على تكهنات عودة صانع اللعب السابق فيليب كوتينيو وبدا راضيا عن تشكيلته.

وأنهت هذه التشكيلة الموسم الماضي في الوصافة بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي وتوجت بلقب دوري أبطال أوروبا وسيدعمها أليكس أوكسليد-تشامبرلين العائد من إصابة طويلة.