نيوكاسل يتعاقد مع المدافع السويدي كرافث

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس تعاقده مع المدافع السويدي إميل كرافث من صفوف أميان الفرنسي دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وبات كرافث (25 عاما)، رابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف، حيث انضم للفريق بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل: "لقد أكمل عامه الخامس والعشرين الأسبوع الماضي ويمتلك خبرة هائلة، حيث شارك في أكثر من عشرين مباراة مع منتخب السويد، كما شارك في مسابقة الدوري في ثلاث دول مختلفة".

وأضاف "بنيانه مناسب للاعب قلب دفاع، يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويجيد التعامل مع اللاعبين، إنه صفقة جيدة حقا".