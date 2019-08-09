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المخضرم أدوريز يعتزل كرة القدم نهاية الموسم الحالي

المصدر: مدريد - فرانس برس
خاض أدوريز 390 مباراة مع النادي الباسكي سجل خلالها 171 هدفًا
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أعلن مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني أريتز أدوريز أنه سيعتزل كرة القدم في يونيو 2020 ليضع حدًا لمسيرة دامت 23 عامًا كلاعبٍ محترف.

وقال صاحب الـ38 عامًا في مؤتمر صحافي: "سيكون هذا آخر موسمٍ لي كلاعب محترف. أريد اعتزال كرة القدم وأنا سعيدٌ جدًا كوني سأعتزل في أتلتيك بلباو."

وخاض أدوريز 390 مباراة مع النادي الباسكي سجل خلالها 171 هدفًا وهو يلعب في صفوف "الأسود" منذ عام 2012. كما سبق له أن لعب مع مايوركا (2008-2010) وفالنسيا (2010-2012).

وتواجد أدوريز ضمن قائمة الـ23 لاعبا للمنتخب الإسباني التي شاركت في كأس أوروبا 2016 في فرنسا، وفي رصيده 13 مباراة دولية مع "لا روخا" سجل خلالها هدفين.

كلمات دالّة

#أدوريز, #أتلتيك بيلباو, #إسبانيا

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