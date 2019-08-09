أغلى لاعب في تاريخ البوندسليغا يتطلع لمشاركته الأولى

أبدى لوكاس هيرنانديز، الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أمله في تسجيل المشاركة الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بايرن ميونخ، عبر المباراة المقررة يوم الاثنين المقبل في كأس ألمانيا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عقب المباراة الودية لبايرن مساء الخميس أمام فريق غوتاخ-إغرن "أعمل من أجل ذلك (المشاركة الأولى) وأتمنى تسجيل ظهوري الرسمي الأول في مباراة يوم الاثنين."

ويستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب بطولة الكأس، الذي توج به في مايو الماضي، بمواجهة فريق الدرجة الرابعة إنرجي كوتبوس يوم الاثنين.

وكان هيرنانديز قد انضم إلى بايرن ميونخ قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 80 مليون يورو.

وكان هيرنانديز، 23 عاما، قد خضع لجراحة في الركبة في مارس الماضي، لكنه بات بصدد التعافي واستعادة اللياقة.

وقال هيرنانديز "أشعر بحالة جيد، وأقترب من أفضل حالاتي حيث لا أعاني من ألم."

وأثنى حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن على هيرنانديز قائلا إنه "لاعب من الطراز الأول، ليس فقط من خلال عقليته وأسلوبه، وإنما هو لاعب قادر على قيادة فريق... إنني سعيد للغاية بانضمامه إلى الفريق."