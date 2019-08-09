أوزيل وكولاسيناك يغيبان عن أرسنال لـ"مخاوف أمنية"

أشارت عدة تقارير صحفية أن الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاسيناك لن يتواجدا مع أرسنال في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الوسم أمام نيوكاسل يوم الأحد.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام من بينها هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن أوزيل وكولاسيناك لن يتواجدا في المباراة بسبب "حوادث أمنية أخرى"، وكانت عصابة مسلحة حاولت سرقة سيارة كان بها اللاعبان في شمال غرب لندن قبل أسبوعين.

وذكر نادي أرسنال أنه ينسق مع الشرطة ويقدم الدعم المستمر للاعبين وعائلاتهما، وأضاف النادي وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لـ(بي بي سي) :"رفاهية لاعبينا وعائلاتهم دائما ما تكون أولوياتنا".

وتابع النادي :"اتخذنا هذا القرار عقب مناقشات مع اللاعبين وممثليهم. نتطلع للترحيب مرة أخرى باللاعبين في الفريق في أسرع وقت ممكن".

واستبعد اللاعبان من مباراة الفريق الودية أمام ليون عقب محاولة سرقة السيارة، ولكنهما ظهرا في آخر مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام برشلونة يوم الأحد الماضي. وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة الأخيرة.

وعقب محاولة اختطاف السيارة نشر كولاسيناك صورة له مع أوزيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليها :" أعتقد أننا بخير".