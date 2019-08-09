الأندية الإنجليزية تحقق أرقاماً قياسية بعد إغلاق سوق الانتقالات

كان تحقيق رقم قياسي عالمي في صفقة التعاقد مع مدافع وكذلك النشاط الهائل في اليوم الأخير أبرز ملامح تحركات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية التي اختتمت مساء يوم الخميس بعد أن شهدت إنفاق تلك الأندية إجمالي 1.41 مليار جنيه إسترليني.

ويعد إجمالي نفقات أندية الدوري الممتاز في سوق انتقالات اللاعبين، والذي أعلنته مجموعة "ديلويت" الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية، هو الثاني في تاريخ المسابقة، حيث سجلت أندية الدوري أعلى رقم في عام 2017 عندما أنفقت 1.43مليار إسترليني.

وقال دان جونز الشريك في مجموعة ديلويت، في بيان إن الإنفاق الكبير لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات يتواصل بدافع النجاح على أرض الملعب على مختلف المستويات، حيث تتنافس أندية على لقب الدوري الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا كما تتنافس أندية أخرى على البقاء بالدوري الممتاز.

ومن الأندية العشرين المنافسة في الدوري الممتاز، حطم 11 ناديا الأرقام القياسية الخاصة بصفقاتهم، وقد شهد اليوم الأخير وحده صفقات بقيمة 170 مليون إسترليني.

وباستثناء ليفربول، الذي قدم نشاطا محدودا، وتشيلسي الذي يخضع لحظر يمنعه من إبرام الصفقات، أنفقت الأندية الكبيرة بالدوري الممتاز مبالغ كبيرة في صفقاتها.

وكان أرسنال الأعلى إنفاقا، مسجلا 155 مليون إسترليني وقد حطم الرقم القياسي لصفقاته، بالتعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون إسترليني.

وقال أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال "نيكولاس لاعب رفيع المستوى ويتمتع بالموهبة، وكان يحظى باهتمام عدة فرق كبيرة في أوروبا."

وأضاف "كان التعاقد مع جناح من الطراز الأول من بين أولوياتنا في سوق الانتقالات. إنه سيضيف السرعة والقوة والإبداع، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الأهداف بالفريق."

أما مانشستر يتي، حامل لقب الدوري الممتاز، فقد احتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأعلى إنفاقا بالدوري الإنجليزي، حيث بلغت قيمة صفقاته 150 مليون إسترليني، وقد عزز صفوفه بضم رودريغو هيرنانديز وجواو كانسيلو وأنجيلينو، كما تعاقد مع حارس المرمى سكوت كارسون على سبيل الإعارة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث مسجلا 145 مليون إسترليني، منها 80 مليون إسترليني أنفقها النادي للحصول على خدمات هاري ماجواير ، وهي أعلى صفقة في العالم للتعاقد مع مدافع كرة قدم.

فقد تفوقت صفقة ماغواير على الصفقة القياسية الماضية الخاصة بانضمام ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس قادما من أياكس الهولندي مقابل 77 مليون إسترليني وكذلك الصفقة القياسية السابقة المتمثلة في انضمام فيرجيل فان ديك إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

واستثمر أستون فيلا، الصاعد للدوري الممتاز، نحو 125 مليون إسترليني في تعزيز صفوفه بـ12 لاعبا بينما أنفق إيفرتون أقل من 40 مليون إسترليني بقليل لضم أليكس إيوبي من أرسنال في اليوم الأخير ليبلغ إجمالي نفقاته 110 ملايين.

وأنفق توتنهام 105 ملايين استرليني منها 53 مليون لضم تانغوي اندومبيلي و25 مليون لضم ريان سيسينيون بينما أنفق كل من ويستهام وليستر سيتي وولفرهامبتون أكثر من 80 مليون إسترليني.