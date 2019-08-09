بعد تعاقده مع كانسيلو.. غوارديولا يصرف نصف مليار على "المدافعين"

يدخل بيب غوارديولا موسمه الرابع مع مانشستر سيتي وقد أنهى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من يوفنتوس، وهي صفقة كلفت خزائن النادي 65 مليون يورو.

وصرف المدرب الكاتالوني 766 مليون يورو في صفقات اللاعبين مع نادي مانشستر سيتي. ومنذ بداية مشواره التدريبي في عام 2009 في برشلونة، صرف غوارديولا مليارا و307 ملايين يورو في 10 قضاها بين النادي الكاتالوني وبايرن ميونخ الألماني ومع بطل الدوري الإنجليزي.

وصرف غوارديولا 77 مليون يورو في مركز حراسة المرمى، بقدوم البرازيلي إديرسون بـ40 مليون يورو والتشيلي كلاوديو برافو بـ18 مليون يورو إلى سيتي.

وذهبت الحصة الأكبر في إنفاقات غوارديولا على المدافعين بقرابة 513 مليون يورو، كلفه البرازيلي داني ألفيس 35 مليون يورو، والأوكراني شيغرينسكي 25 مليون يورو، وفي بايرن ميونخ المغربي مهدي بنعطية بـ28 مليون يورو.

وتعد إنفاقاته الأكبر في إنجلترا، بالتعاقد مع كايل وولكر وجون ستونز وبينجامين مندي و أيمريك لابورت وهي صفقات تجاوزت 50 مليون يورو لكل منها.

وتعتبر الأرقام متقاربة بين خطي الوسط والهجوم، 326 مليون يورو لخط الوسط، و385 مليونا للهجوم، وهذه الحصيلة جعلت المدرب الإسباني يفوز بـ28 بطولة في مسيرته.