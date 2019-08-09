ستيف بروس: هجوم نيوكاسل سيتعب أرسنال

قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد قبل مواجهة أرسنال في أول مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إن خط هجوم الفريق بات قويا وسيسبب الكثير من المشاكل للمنافسين.

وتعاقد نيوكاسل مع المهاجم البرازيلي جويلتون من هوفنهايم الألماني مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت نحو 40 مليون جنيه استرليني (48.25 مليون دولار) والجناح آلان سانت-ماكسيمين من نيس الفرنسي قبل أن يتعاقد مع المهاجم أندي كارول في اليوم الأخير للانتقالات.

وأضاف بروس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الفريق يعتمد بشكل كبير على كفاءة المهاجمين. عند مواجهة الفرق الكبيرة ندافع لكن يجب أن نهدد مرمى المنافسين وبات لدينا ما يمكن أن نهدد به المنافسين الآن.

"تعاقدنا مع بعض اللاعبين الجيدين للغاية وأثق في أن الجماهير ستستمتع بمشاهدتهم".