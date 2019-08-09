غوندوغان لاعباً لسيتي حتى 2023

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان حتى عام 2023 .

وقال غوندوغان في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "استمتعت بشكل هائل بالأعوام الثلاثة الماضية هنا مع مانشستر سيتي، وكل من في النادي منحوني الشعور بأنني في بيتي منذ اليوم الأول."

وأضاف "إنه شرف لي أن أكون جزءا من هذا الفريق، وأنا سعيد بالأسلوب الذي نقدمه ونفوز من خلاله بالألقاب."

وكان غوندوغان، 28 عاما، قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب لقب كاس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد غوندوغان في عام 2020، قبل أن يعلن سيتي تمديد العقد.

ويبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز يوم السبت بمواجهة وست هام، وذلك بعد أن تفتتح منافسات الموسم الجديد للمسابقة مساء اليوم الجمعة بلقاء ليفربول، وصيف بطل الموسم الماضي، مع نورويتش سيتي.