إنتر يمنح لوكاكو الرقم "9" وسط أخبار رحيل إيكاردي

تسلم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الجديد القميص رقم تسعة الذي كان يخص ماورو إيكاردي في السابق في ضربة جديدة للمهاجم الأرجنتيني بعد أن سحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم شارة القيادة منه في الموسم الماضي.

ونشر إنتر صورة للمهاجم البلجيكي وهو يرتدي القميص عبر حسابه في انستغرام بعد يوم من اكتمال انضمامه من مانشستر يونايتد.

وكان إيكاردي هداف إنتر في المواسم الخمسة الماضية لكن المدرب أنطونيو كونتي، الذي حل محل لوتشيانو سباليتي بعد انتهاء الموسم الماضي، أكد أن المهاجم خارج حساباته.

وسبق أن ارتدى هذا الرقم في إنتر البرازيلي رونالدو والكاميروني صمويل إيتو والأرجنتيني إرنان كريسبو.

وقال لوكاكو إن كونتي، الفائز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي كمدرب ليوفنتوس بجانب لقب بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، كان من الأسباب الرئيسية لتعاقده مع النادي.

وأضاف لمحطة إنتر التلفزيونية "نعم لعب المدرب دورا بارزا. هو أفضل مدرب في العالم ويساعد لاعبيه في التطور ومسيرته تتحدث عن نفسها".

كما بدا المهاجم البالغ عمره 26 عاما متحفزا لإحياء إنتر الذي قضى نحو عقد من الزمن في ظل غريمه يوفنتوس.

ولم يفز إنتر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، بأي لقب كبير منذ كأس ايطاليا 2011، في حين هيمن يوفنتوس على لقب الدوري في آخر ثمانية مواسم.

وتابع لوكاكو "كنت بحاجة إلى حافز لأساعد في بناء مستقبل الفريق والمساهمة في تحقيق نجاحات كبيرة".