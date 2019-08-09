"أنفيلد" يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بسبب تقنية حكم الفيديو

سيتم كسر أحد تقاليد الكرة في إنجلترا مع افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي يوم الجمعة، فبعد استعمال تقنية خط المرمى يأتي الدور على تقنية فيديو الحكم المساعد “VAR” بعد أن تم استعماله في بعض مباريات مسابقة الكأس في الموسم الماضي.

وتم استعمال تقنية الفيديو في دوريات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كما ظهرت في كأس العالم الصيف الماضي في روسيا وكأس إفريقيا وكوبا أميركا.

وبحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن تقنية الفيديو يتم استعمالها في أربع حالات وهي ضربات الجزاء والبطاقة الحمراء والتسلل وتحديد هوية اللاعب الذي تلقى بطاقة صفراء.

وكانت ردود الفعل على تقنية الفيديو متباينة بين إشادة بنجاحها في تفادي الهفوات وشكوى الجمهور من توقف المباراة لزمن طويل لمراجعة القرارات.

وسيدخل ملعب أنفيلد في لقاء ليفربول ونوريتش، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يتم اللجوء لأول مرة إلى الفيديو لمراجعة قرار الحكم.