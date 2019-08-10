ثنائية جواو فيلكس تمنح أتلتيكو الفوز على يوفنتوس

سجل جواو فيلكس، المنضم في صفقة قياسية، هدفين في الشوط الأول لصالح أتلتيكو مدريد ليضمن الفوز 2-1 على يوفنتوس في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم على ملعب فريندز يوم السبت.

وعلى الرغم من أن أغلبية الجماهير بدا كما لو أنها مهتمة بمشاهدة مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، افتتح فيلكس التسجيل بعد أن سدد مباشرة عبر اثنين من المدافعين ليهز الشباك خلال الشوط الأول.

وتعادل سامي خضيرة لبطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الدقيقة 29 لكن فيلكس، الذي انضم لأتلتيكو قادما من بنفيكا في صفقة تقدر بنحو 126 مليون يورو في يوليو الماضي سجل ثاني الأهداف بعدها بأربع دقائق.

وسيستهل الفريق الإسباني مشواره في دوري الدرجة الأولى الإسباني على أرضه أمام خيتافي يوم 18 أغسطس الجاري بينما سيتوجه يوفنتوس للقاء بارما في 24 أغسطس في بداية مشواره في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.