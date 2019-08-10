راشفورد يرحب بـ"المسؤولية المضاعفة" عقب رحيل لوكاكو

رحب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمسؤولية المضاعفة المترتبة عليه بعدما أصبح المهاجم الرئيسي في فريقه بعد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال راشفورد (21 عاما) لمجلة النادي قبل استضافة تشيلسي في مستهل مشوار فريقه في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: بالنسبة إلي الأمر يتعلق بأن أصبح اللاعب المسؤول والذي يمكن الاعتماد عليه، أعتقد بأنها الخطوة التالية لي. كل ما يمكن القيام به سأفعله. أتذكر الخطوات ذاتها عندما شاركت للمرة الأولى في الفئة العمرية تحت 18 عاما وأنت في حاجة إلى موسم بأكمله لتبلغ هذا المستوى في كرة القدم. وقبل أن تدرك، تصبح أحد القادة وتتحمل مسؤوليتك في أرض الملعب. الآن، أنا في هذه الوضعية في الفريق الأول.

وقال عن تطلعاته للموسم الجديد: لقد منحت حياتي لهذا النادي وهذا هو الأمر الأهم، وأضاف الدولي الإنجليزي الذي سجل 45 هدفا في 170 مباراة مع "الشياطين الحمر": عندما تكون في التشكيلة إلى جانب العديد من اللاعبين الشبان الذين تشاطرهم الطموحات والحوافز ذاتها، لا بد وأن تنجح.

وتابع: قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن إذا أظهرنا تضامنا تجاه الخطة الموضوعة ولعبنا كفريق، لا سيما وأننا نحظى بمدرب جيد يعرف الفريق بشكل كبير ويشاطرنا الطموحات ذاتها، فمن يدري ما يمكن ان نحققه؟

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الممتاز، خارج المراكز الأربعة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.