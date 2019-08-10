فالفيردي يرفض تأكيد استمرار راكيتيتش في برشلونة

تجنب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الدخول في الجدل المثار حول إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق، مكتفيا بالتأكيد على أنه راض وسعيد بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق حاليا، رافضاً الحديث عن إمكانية استمرار لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في صفوف بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وجاء ذلك خلال حديث فالفيردي لوسائل الإعلام قبل المباراة الودية المقررة بين برشلونة ونابولي الإيطالي صباح يوم الأحد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال فالفيردي لدى سؤاله عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد: إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية، مضيفا أنه لا يعرف ماذا سيحدث.

وتلقى فالفيردي سؤالا بشأن احتمالات رحيل الكرواتي ايفان راكيتيتش عن الفريق، ورد قائلا: إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولا يزال، ولكنني بالطبع لا يمكنني تأكيد ما إذا كان سيستمر كذلك في الموسم المقبل.

وأشار فالفيردي إلى أنه قد يخوض مباراة نابولي بنفس التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها بداية الموسم، حينما يستهل برشلونة مشواره بلقاء أتلتيك بيلباو.

وقال فالفيردي: يحتمل أن تشهد المباراة نفس التشكيلة الأساسية التي سأختارها لمباراة بيلباو. وربما لا، سنرى ما يحدث.