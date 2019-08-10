ليفربول يفقد حارسه أليسون في مباراة السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت إصابة حارسه أليسون بيكر في ربلة الساق خلال مباراة الفريق أمام نوريتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الجمعة.

وأضاف ليفربول أن الإصابة ستحرم الفريق من جهود حارس مرمى المنتخب البرازيلي في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي سيخوضها بطل دوري الأبطال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، في مدينة إسطنبول التركية يوم الأربعاء المقبل.

وتعرضت ساق أليسون للالتواء خلالال مباراة التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، واضطر أليسون إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 39 وهو يعرج، وحل محله الوافد الجديد الإسباني أدريان الذي ضمه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية بعدما رحل الحارس سيمون مينيوليه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي.