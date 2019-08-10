مورينيو يتوقف عن التدريب.. ويتحول إلى محلل تلفزيوني

بات جوزيه مورينيو محللا في شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية قبل عودته المحتملة للتدريب وستكون أول مهمة له خلال موسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هي مباراة يوم بين فريقين سبق وأن دربهما وهما مانشستر يونايتد وتشيلسي.



وذكرت الشبكة التلفزيونية أن المدرب البرتغالي، الذي لا يشغل أي منصب تدريبي منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي، انضم إلى مجموعة تشمل لاعبين من أمثال جاري نيفيل وجيمي كارغر وجريم سونيس وجيمي ريدناب.



وأضاف مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس": الدوري الممتاز يمثل بطولة خاصة بالنسبة لي.. فهي بطولة تتطلب جهدا كبيرا للفوز بها ولا يمكنك أن تصرف أنظارك عن المباريات التي تقام كل أسبوع.



وزاد: سكاي سبورتس هي موطن الدوري الممتاز ومن دواعي سعادتي أن أنضم لهذا الفريق وأساعد في فهم وتوضيح ما يحدث في كل مباراة.

وأشار مورينيو، الذي قاد تشيلسي لنيل ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار فترتين تولى فيهما المهمة، إلى أنه يخطط في النهاية للعودة للتدريب.



وقال المدرب السابق لبورتو وانتر ميلان وريال مدريد : كرة القدم مصدر حماس كبير وهي تعني الكثير للجماهير واتطلع قدما أن أكون جزءا من الدوري الممتاز معهم حتى موعد عودتي للعمل على جانب الملعب كمدرب.