زياش: انتظرت بايرن.. والانتقال لم يكن مهماً

أكد نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي، أنه كان يرغب في مواصلة الانتظار ليتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض للتعاقد معه لكن أياكس مدد تعاقده معه.

وأشار زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة "ألجمين داغبلاد" الهولندية يوم الاثنين إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئا مهما، خاصة أن الانتقال لم يكن هدفا كبيرا بالنسبة له.

وأوضح زياش (26 عاماً) أنه أراد الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه ولكنه استجاب في النهاية لرغبة أياكس في تمديد العقد.

وكان أياكس أعلن يوم الجمعة تمديد عقد زياش حتى 2022 ليقطع بهذا الطريق أمام بايرن الذي كان يعتبر زياش بديلا محتملا للاعب الألماني الدولي المصاب ليروى ساني نجم مانشستر سيتي والذي أصيب مؤخرا خلال مباراة الدرع الخيرية بعدما كان مرشحا للانتقال إلى بايرن. وقال زياش: ولكن بالنسبة لي ولأياكس ، كان أمرا جيدا ومهما أن نتحلى بالوضوح.

ولدى سؤاله من قبل الصحيفة الهولندية عما إذا كان بايرن كان من المفترض أن يتخذ خطوات تجاه التعاقد معه ، قال زياش : بالفعل. أعتقد أن الجميع رأى ما قدمه أياكس في الفترة الماضية وكيف كان دوري مع الفريق. الانتقال لم يكن أمرا مهما للغاية بالنسبة لي.