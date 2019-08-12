ماغواير يحظى بإعجاب مورينيو في ظهوره الأول

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن هاري ماغواير منح دفاع الفريق صلابة واضحة يوم الأحد خلال الفوز 4-صفر على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أكد إمكانية أن يشكل ثنائيا قويا مع زميله فيكتور ليندلوف.

وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما دفع يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته قبل أن يقدم اللاعب الإنجليزي عرضا رائعا في ظهوره الأول في أولد ترافورد.

وقال مورينيو، الذي تولى قيادة يونايتد وتشيلسي سابقا، خلال عمله الجديد كمحلل بشبكة "سكاي سبورتس": لقد كان صلبا مثل الصخرة، يمكن أن تكون خطيرا جدا في الهجوم لكن إذا شعرت أنه يمكن ارتكاب خطأ بسهولة فهذا يقلص من ثقة الفريق ولا يجعله يلعب بشكل رائع. عندما تشعر أن هناك شيئا يسمح لك باللعب بحرية فإنك تشعر بثقة أكبر.

وتابع: كما قلت دائما ليندلوف يمكنه أن يصبح لاعبا جيدا جدا، ومع وجود ماغواير يمكن أن تصبح شراكة جيدة جدا.

وحظي ماغواير بإشادة أيضا من أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد الذي قال إن مدافعه الجديد منح الخط الخلفي دفعة كبيرة بعدما استقبل الفريق 54 هدفا بالدوري الموسم الماضي.

وقال سولشاير: ماغواير قدم تماما الشيء الذي دفعنا إلى ضمه وكان حاضرا بقوة في منطقتي الجزاء وتحلى بالهدوء في التعامل مع الكرة. إنه قائد ومع وجوده وكذلك ديفيد دي خيا وفيكتور ليندلوف فقد نجحوا في قيادة الخط الخلفي بشكل رائع. من المهم وجود شخصيات قوية في خط الدفاع.