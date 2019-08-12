هوملز لا يتوقع عودته إلى المنتخب الألماني مجدداً

قال ماتس هوملز إنه لا يستبعد تماما عودته إلى المنتخب الألماني لكرة القدم، لكنه في الوقت نفسه لا يتوقع أن يستدعيه المدير الفني يواخيم لوف إلى قائمة المنتخب مجددا.

وكان هوملز (30 عاماً) قد استبعد إلى جانب جيروم بواتينغ وتوماس مولر، من قائمة المنتخب الألماني في مارس الماضي بقرار من لوف، وذلك في إطار عملية إعادة بناء وتجديد دماء المنتخب التي يجريها المدير الفني.

وقال هوملز، الذي شارك في 70 مباراة دولية، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية يوم الاثنين: لن أمتنع عن ارتداء قميص المنتخب الألماني في أي وقت، لكنني لست منشغلا بذلك. سأواصل اللعب لأعوام أخرى، ولنرى ما سيحدث.

وعاد هوملز هذا الصيف إلى بوروسيا دورتموند قادما من بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني وأثنى على الأجواء الرائعة بنادي دورتموند، الذي توج معه من قبل بلقبين في البوندسليغا ولقب في كأس ألمانيا، خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، بين عامي 2008 و2016.