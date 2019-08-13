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إصابة جديدة تغيّب كوستا عن أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ
كوستا يقضي عقوبة إيقاف لمدة 8 مباريات بسبب تصرفه مع حكم مباراة فريقه وبرشلونة الموسم الماضي
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء عن إصابة مهاجمه دييغو كوستا في الفخذ الأيسر، لتستمر معاناة المهاجم الإسباني مع الإصابات منذ عودته إلى أتلتيكو قبل 18 شهراً.

وتعرض كوستا مهاجم منتخب إسبانيا للإصابة خلال المباراة الودية أمام يوفنتوس والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدفين مقابل هدف. وأوضح النادي المدريدي في بيانه: كوستا يعاني من تمزق في الفخذ الأيسر، والنادي في انتظار التقييم النهائي لتفاصيل الإصابة.

ولازال كوستا يقضي عقوبة إيقافه ثمان مباريات بسبب تصرفاته ضد الحكم جيل مانزانو خلال المواجهة أمام برشلونة الموسم الماضي.

كلمات دالّة

#أتلتيكو مدريد, #دييغو كوستا

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