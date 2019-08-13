الكرواتي بيرسيتش ينضم إلى بايرن حتى نهاية الموسم

أعلن بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من إنتر ميلان الإيطالي مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة.

ولم يكشف بايرن عن التفاصيل المالية لصفقة ضم بيريسيتش، لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو خمسة ملايين يورو على أن يدفع النادي البافاري عشرين مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في النادي البافاري: إيفان سيساعدنا منذ البداية من خلال خبرته الهائلة على المستوى الدولي، إنه لاعب صاحب كفاءة فنية عالية ويتمتع بالمرونة في الهجوم، واثق من أن إيفان سيتأقلم سريعا بما أنه على معرفة جيدة بالبوندسليغا وبمدربنا نيكو كوفاتش أيضا.

ويتواجد بيريسيتش ضمن صفوف إنتر ميلان منذ عام 2015، لكنه يبدو خارج الخطط المستقبلية للمدير الفني أنطونيو كونتي.

وسبق لبيريسيتش اللعب في الدوري الألماني عبر بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ، كما لعب تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، وذلك عندما كان مدربا للمنتخب الكرواتي.

وبات بايرن ميونخ مضطرا لتعديل مخططاته في سوق الانتقالات بعد أن تعرض ليروي ساني، الذي كان يرغب بايرن في ضمه من مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع سيتي في مباراةالدرع الخيرية.

وإلى جانب بيريسيتش، تضم قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ، تيمو فيرنر وفيليبي كوتينيو وستيفن بيرغوين.