بسبب "الكذب".. مرسيليا يفسخ عقد عادل رامي

قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تسريح مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

وأخبر عادل رامي ناديه بأنه يعاني من الإصابة وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تمت مشاهدته في برنامج "فورت بويار" أثناء حضوره منافسات للمصارعة، واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

ولعب رامي مع أندية فالنسيا وإشبيلية في إسبانيا وميلان في إيطاليا، وارتدى قميص ليل في فرنسا، كما كان ضمن عناصر المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.