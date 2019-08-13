وفاة الأرجنتيني براون بطل كأس العالم 1986

أعلن نادي إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني فجر يوم الثلاثاء عن وفاة النجم الأرجنتيني الدولي السابق خوسيه لويس براون"تاتا" عن عمر يناهز 62 عاما.

وعانى تاتا المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك، في السنوات الأخيرة من مرض الزهايمر، وشهدت مسيرته الاحتراف في أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وبريست الفرنسي وريال مورسيا الإسباني قبل العودة إلى الأرجنتين، وخاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني وشارك في الفوز على ألمانيا 3 -2 في نهائي مونديال 1986.

وبعد انتهاء مسيرته الكروية تحول تاتا لعالم التدريب وعمل في الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 23 عاما وساهم في فوزه بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2008 في وجود ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو.