‭ ‬جوني إيفانز: ماغواير سيكرر نجاح فان ديك

قال جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي إن زميله السابق هاري ماغواير سينسجم تماما مع طريقة لعب مانشستر يونايتد وقد يكرر قريبا نجاح الهولندي فيرجيل فان ديك مع ليفربول.



وجعل يونايتد ماغواير أغلى مدافع في العالم بعد أن تعاقد معه في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 80 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الأخيرة، وتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه دفعها ليفربول مقابل التعاقد مع فان ديك في 2018.



وتوقع إيفانز، الذي تدرج في فئات الناشئين والشبان في يونايتد وقضى أكثر من عقد في أولد ترافورد، أن يصبح ماغواير معشوقا للجماهير في ناديه الجديد، وأبلغ وسائل إعلام بريطانية: لا أشعر بأي قلق عليه هناك.سينسجم تماما مع طريقة لعب يونايتد. إنها خطوة عظيمة في مشواره. إنه لاعب يحتاجه يونايتد.. سيتألق هناك.



ولعب فان ديك دورا محوريا مع ليفربول منذ انتقاله إلى النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد وساعده على الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي والمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري الممتاز.



وخاض ماغواير (26 عاما) أول مباراة له مع يونايتد في الانتصار 4-0 على تشيلسي في الدوري الممتاز وحصل على جائزة رجل المباراة.



وقال إيفانز: كلاهما (فان ديك وماغواير) يجيد اللعب بالكرة وهاري يملك سريعة كبيرة قد لا يراها بعض الناس. وتابع: يمتاز بالقوة والدقة أيضا في ألعاب الهواء، والكل سيقارن بينهما من حيث قيمة الانتقال لكن يصعب تقييم المبالغ التي يتم دفعها في سوق الانتقالات حاليا.



وزاد: تخضع سوق الانتقالات لمبدأ العرض والطلب وتشهد أسعار اللاعبين صعودا وهبوطا في أي لحظة. الشيء الأكثر أهمية التقييم الشخصي من اللاعب لأدائه.