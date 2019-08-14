الجزائري بن سبعيني ينضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني لمدة أربعة أعوام تنتهي في يونيو 2023، قادما من رين الفرنسي.

ونشر النادي، عبر موقعه على الإنترنت، صورة للاعب بن سبعيني (24 عاماً) حاملا قميص اللعب الخاص بفريقه الجديد وبرفقة ماكس إيبرل مدير الكرة بنادي مونشنغلادباخ.

وقال إيبرل: رامي هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه من أجل فريقنا. يمكنه الاستفادة منه كظهير أيسر أو في قلب الدفاع. كما أنه يحمل خبرة كبيرة من خلال ثلاثة أعوام ناجحة قضاها مع فريق جيد للغاية بالدوري الفرنسي.

وتوج بن سبعيني مع المنتخب الجزائري في 19 يوليو الماضي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر.