السوبر الأوروبية.. فكرة "صحفي" استحوذ عليها برشلونة وميلان

قدم الصحفي الهولندي أنطوان فيتكامب فكرة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مطلع السبعينات الميلادية لتحديد "سوبر" القارة العجوز بكأس يتنافس عليها بطل أبطال الدوري وبطل أبطال الكأس.

فاز أياكس في النسخة الأولى عام 1972 على رينجرز الأسكتلندي لكن الاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بذلك الفوز لأن منافسه رينجرز تم معاقبته بالحرمان لموسم كامل من المشاركات الأوروبية بسبب سوء تصرفات جماهيره، وعاد فريق العاصمة الهولندية بعدها بالعام التالي عقب فوزه على ميلان الإيطالي.

وكانت البطولة تقام من مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وفي 3 نسخ تم الاكتفاء بلعب مباراة واحدة وأبرزها مباراة يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي عام 1984، وفي عام 1998 تم تحويل نظام البطولة إلى مباراة واحدة.

وكانت موناكو مسرحاً لمباراة البطولة بين عامي 1998 وحتى 2012، قبل أن تتنقل بين أكثر من بلد في بلدان القارة العجوز.

ويعتبر برشلونة وميلان الأكثر تتويجاً باللقب بواقع 5 مرات، والأول هو أكثر من خسر البطولة في 4 مناسبات بالتساوي مع مواطنه إشبيلية.