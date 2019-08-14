الفتى "الشجاع" جواو فيلكس يقود مشروع أتلتيكو الجديد

أجرى أتلتيكو مدريد تغييرات ضخمة قبل انطلاق الموسم لكن بعد فترة إعداد صاخبة بقيادة الشاب الواعد جواو فيلكس يبدو الفريق أجهز وأخطر في الهجوم وربما يكون منافسا قويا على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبدا أن رحيل المدافعين المخضرمين دييغو غودين وفيليبي لويس، إلى جانب انتقال أنطوان غريزمان إلى برشلونة بطل الدوري، سيحرم الفريق من عموده الفقري كما حدث أيضا عن طريق بيع الثنائي لوكاس هرنانديز ورودري.

لكن المبالغ القادمة من بيع هؤلاء النجوم سمحت لأتلتيكو باستثمار أكثر من 300 مليون يورو لتكوين تشكيلة جديدة من اللاعبين حيث من المتوقع أن يتغير الأسلوب الدفاعي للمدرب دييغو سيميوني إلى نهج هجومي.

وقال كوكي لاعب الوسط في إشارة إلى تغيير استراتيجية الفريق صاحب أقوى سجل دفاعي بالدوري في آخر أربعة مواسم: جعلنا المدرب نعتاد اللعب بطريقة 4-3-3 وهو يريد أن يلعب بطريقة هجومية أكبر.. نستحوذ على الكرة بشكل أكبر ونلعب بعقلية هجومية.

وفاز أتلتيكو خمس مرات في ست مباريات ودية منها الانتصار الساحق 7-3 على غريمه ريال مدريد كما تفوق 2-1 على يوفنتوس وسط أداء مذهل من فيلكس البالغ عمره 19 عاما والذي كلف النادي 126 مليون يورو قادما من بنفيكا كبديل لغريزمان.

ويعد المقابل المادي ضخما للاعب خاض أقل من موسم واحد على المستوى الاحترافي لكن إذا كان ما قدمه اللاعب البرتغالي يمثل مؤشرا لما سيفعله فسيعد صفقة ممتازة.

وبدا أن فيلكس يملك كل الإمكانات المطلوبة للمهاجم وصانع اللعب معا فهو تعاون بشكل رائع مع دييغو كوستا أمام ريال وصنع هدفين وسجل هدفا كما أحرز هدفين رائعين في شباك يوفنتوس بطل إيطاليا.

ونجح اللاعب الشاب في تسجيل أو صناعة هدف كل 35 دقيقة في المتوسط خلال المباريات الودية قبل انطلاق الموسم ما دعا صحيفة "ماركا" لكي تكتب "حتى ليونيل ميسي لا يستطيع أن يخطف الأضواء من جواو فيلكس".

وأضاف سيميوني عن أغلى صفقة في تاريخ النادي: إنه يملك الكثير من الإمكانات وهو يتأقلم بسرعة شديدة، أفضل شيء رغبته في التعلم وعندما يكون اللاعب بهذا الشكل فإن طريقه إلى القمة يكون أسرع دائما.

وفيلكس ليس اللاعب الجديد الوحيد في تشكيلة أتلتيكو إذ جدد النادي خط دفاعه وضم الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي (21 عاما) والمدافع الإسباني ماريو هيرموسو (24 عاما) إلى جانب الإنجليزي كيران تريبيير والمدافع البرازيلي فيليبي.

ومنح المكسيكي هيكتور هيريرا دفعة لخط الوسط إلى جانب ماركوس يورينتي القادم من ريال مدريد كما يبدو رودريغو مورينو مهاجم إسبانيا قريبا من الانضمام قادما من فالنسيا قبل المباراة الافتتاحية أمام خيتافي يوم الأحد.

وقال كوكي: هذا فريق مجدد وهناك عدد قليل جدا من اللاعبين المتبقيين منذ قدوم سيميوني. حضر لاعبون جدد بكثير من الأمل والتواضع وهم مستعدون للعمل بجدية، لم أكن متحمسا بهذه الطريقة قبل بداية أي موسم.