رودي يعود إلى قائمة إينتراخت فرانكفورت الأساسية

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء عودة لاعب خط الوسط سيبستيان رودي ليكون ضمن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء العودة يوم الخميس أمام نادي فادوز في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

واستعار فرانكفورت رودي من بوروسيا دورتموند أعقاب العطلة الشتوية وذلك قبل أن يضمه إليه في الصيف الحالي بعقد يستمر لمدة خمسة أعوام.

وقال ادي هوتر مدرب اينتراخت فرانكفورت إنه يرغب في أن يحرز الفوز في مباراة العودة لتكون دافعا قويا للذهاب إلى المباراة الأولى للفريق في الدوري الألماني أمام هوفنهايم يوم الأحد المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب أمام فادوز من دولة ليشتنشتاين بفوز فرانكفورت بخمسة أهداف نظيفة.