كوفاتش يثني على مواطنه بيريسيتش.. ويطالب بالصفقات

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، إن الفريق قريب للغاية الآن من كامل قوته، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام ضيفه هرتا برلين يوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، مثنياً في الوقت ذاته على مواطنه إيفان بريسيتش المنضم إلى الفريق حديثاً.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء: خافي مارتينيز لم يتدرب مع الفريق، لكنه تدرب في صالة الألعاب الرياضية. أما بقية اللاعبين لائقون. ويوم الخميس سنجري المران الأخير، وبعدها ننطلق.

ولن يتمكن إيفان بيريسيتش، المنضم حديثا لبايرن بعقد إعارة، من المشاركة في المباراة أمام هرتا برلين بسبب عقوبة إيقاف فرضت عليه خلال مشاركته مع إنتر ميلان الإيطالي.

وأثنى كوفاتش على اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 30 عاما قائلا إنه لاعب من الطراز الأول، لكنه أضاف أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تعزيز صفوفه قبل نهاية سوق انتقالات اللاعبين بألمانيا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد تحرك لضم بيريسيتش، كتنفيذ لخطة بديلة، بعد أن تعرض ليروي ساني، الذي كان يهدف بايرن لضمه من مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وقال كوفاتش مازحا في إشارة إلى تعيينه مديرا فنيا لبايرن ميونخ قبل عام: كنت أيضا خطة بديلة، وقد توجنا بالثنائية. وأضاف بشأن مواطنه بيريسيتش: أعرف ما يمكن أن يقدمه للفريق. أدرك قيمته من خلال المنتخب الكرواتي. إنه واحد من أفضل لاعبي المنتخب. يلعب بكلتا قدميه ويتمتع بالسرعة والقوة في التعامل مع الكرات العالية.

وخسر بايرن ميونخ أمام غريمه بوروسيا دورتموند قبل أسبوعين في مباراة كأس السوبر الألماني ثم تغلب على فريق الدرجة الرابعة إنرجي كوتبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم الاثنين وذلك مع بداية الموسم الثاني لكوفاتش في منصب المدير الفني للفريق البافاري.