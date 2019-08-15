أوزيل وكولاسيناك يعودان إلى تدريبات أرسنال

يستعد الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وزميله في الفريق البوسني سياد كولاسيناك، للعودة إلى تدريبات فريقهم، استعداداً لمواجهة بيرنلي يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

وكان الثنائي خرج من قائمة الفريق في المباراة التي فاز بها على حساب نيوكاسل في الجولة الافتتاحية من المسابقة، بعد تعرضهما لمحاولة اختطاف السيارة التي كانت تقلهما في لندن.

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال في حديث مع الصحافيين: "أنا أثق بنسبة مئة بالمئة، بأن لديهما استعدادا ذهنيا للعودة".

وكان أرسنال ذكر في بيان له أن أوزيل وكولاسيناك غابا عن قائمة الفريق في مباراة نيوكاسل لإجراءات أمنية، وألقت الشرطة القبض على رجلين في لندن، حيث وجهت إليهما تهمة ارتكاب جريمة خطف سيارات.