ليوناردو حول انتقال نيمار: لم يحدث أي تقدم بعد

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا ارتكب "أخطاء" على خلفية رغبته في الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى فريقا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، للتعاقد مع نيمار، 27 عاما، الذي انضم لسان جيرمان في صيف عام 2017، بعدما قامت إدارة النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي بلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ حاليا.

وكان نيمار قد أبلغ مسؤولي سان جيرمان برغبته في الرحيل عن الفريق في شهر يوليو الماضي.

وأجرى مسؤولو برشلونة محادثات مع إدارة سان جيرمان للتفاوض على ضم نيمار هذا الأسبوع، لكن ليوناردو شدد على أنه "لم يحدث أي تقدم بعد" في تلك المفاوضات، وذلك قبل غلق باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وغاب نيمار عن مباراة سان جيرمان مع نيس في المرحلة الأولى للدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي، حيث شنت جماهير الفريق هجوما لاذعا على جناح منتخب البرازيل. ولدى سؤاله عن رأيه تجاه ردة فعل جماهير سان جيرمان لتصرفات نيمار، رد ليوناردو قائلا لمحطة (آر إم سي) التليفزيونية الفرنسية "لقد ارتكب اللاعب أخطاء".

وأضاف "لم أكن أعرفه من قبل، لكن بمرور الوقت تعرفت عليه. أعتقد أنه ولد جيد ويمتلك قلبا طيبا للغاية. إنه لاعب استثنائي في الملعب".