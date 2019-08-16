إصابة مدافع فرانكفورت بقطع في "وتر أخيل"

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

يواجه ماركو روس مدافع إنتراخت فرانكفورت الألماني شبح الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل مساء يوم الخميس خلال مشاركته مع الفريق في مباراته أمام فادوز بطل ليشتنشتاين وذلك في الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتعرض روس (34 عاما)، للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 1 - صفر. ويتوقع أن يغيب روس عن الملاعب لنحو ستة شهور.

وقال آدي هويتر المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت: ماركو روس سيغيب بالتأكيد عن صفوف الفريق لفترة طويلة. إصابته كانت النبأ الوحيد السيئ في هذه الليلة".

وتأهل إنتراخت فرانكفورت إلى الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في الدوري الأوروبي بالفوز على فادوز 6 - صفر في مجموع المباراتين.

ويلتقي إنتراخت فرانكفورت، الذي بلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الماضي ، في الدور الفاصل مع ستراسبورغ الفرنسي.