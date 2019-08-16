انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن فيليب كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ النادي سينتقل إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسافر لاعب الوسط البرازيلي مع برشلونة لخوض المباراة الافتتاحية في الدوري أمام أتليتيك بيلباو لكنه خرج من التشكيلة.

وقال غييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة للصحفيين "يمكن أن نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع بايرن ميونخ لإعارة كوتينيو".

وانتقل كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة حوافز في صفقة قياسية للنادي الكاتالوني.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية "هناك بعض الأمور العالقة مثل توقيع العقد والكشف الطبي لكننا توصلنا إلى اتفاق، نحن سعداء بضمه إلى بايرن. ستكون إعارة لعام واحد مع وجود خيار للشراء. إنه لاعب متنوع جدا وسيمنحنا بالتأكيد الكثير من الخيارات".

وخاض كوتينيو 76 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا لكنه عانى للانسجام مع زملائه بالخط الأمامي ولم يترك بصمة قوية رغم فوزه بلقبين متتاليين للدوري الإسباني.