بوكيتينو: بقاء إيركسن غير مؤكد

قال ماوريسو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، الجمعة، إن صانع اللعب كريستيان إيركسن قد يشارك أساسيا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن بقائه مع الفريق بعد انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا.

ويمثل إيركسن، الذي انضم للنادي اللندني قادما من أياكس أمستردام في أغسطس 2013، عنصرا مهما في تشكيلة توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا وصاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمالية انتقال اللاعب، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام وقال في تصريحات سابقة إنه يتطلع لخوض تحد جديد، إلى ريال مدريد قبل أن تنتهي فترة الانتقالات الحالية في الثاني من سبتمبر/ايلول.

وردا على سؤال بشأن بقاء إيركسن مع الفريق قال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي "لا أعرف. عملي ينصب على مساعدة ومساندة جميع اللاعبين حتى يقرروا مع النادي تغيير مسيرتهم المهنية مع إظهار الاحترام للجميع، أحيانا يكون من الصعب أن ندرك ما يحدث بعيدا عن كرة القدم أو هذا النادي الذي يشدد على مفهوم الاحترام".

وقال إيركسن، الذي شارك كبديل في فوز توتنهام 3-1 على أستون فيلا يوم السبت الماضي، إنه مستعد لتمديد عقده مع توتنهام إذا كانت الأندية التي تسعى إلى ضمه لا تمثل "إضافة" لمسيرته.

وفي رده على سؤال بشأن مشاركة الدولي الدنماركي في التشكيلة الأساسية للفريق أمام حامل اللقب قال بوكيتينو "سنرى. هناك 11 لاعبا فقط يمكنهم بدء المباراة، "سعيد بما قدمه في المباراة الماضية وكذلك في التدريبات. سنخوض يتبقى لنا اخر تدريب وسأقرر بعدها التشكيلة الأساسية، بالنسبة لي لا يوجد فرق بين لاعب يبقى عام واحد في عقده اخر يتبقى في عقده خمس سنوات. اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات لا يتحدد بمدة العقد بل بالأداء".