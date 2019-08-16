سولشاير: سانشيز حريص على البقاء في يونايتد

نفى أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة، تقارير إعلامية زعمت أن أليكسيس سانشيز حرص على الرحيل عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل انتهاء فترة الانتقالات في باقي بطولات أوروبا المحلية مطلع الشهر المقبل.

ولم ينضم سانشيز إلى تشكيلة يونايتد في الفوز 4-صفر على تشيلسي في المباراة الافتتاحية للفريق يوم الأحد الماضي ما أدى إلى تكهنات بشأن رحيل المهاجم التشيلي عن أولد ترافورد قبل انتهاء الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة وولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الاثنين المقبل "أليكسيس لاعب محترف. يحضر للتدريبات كل يوم ويتدرب بجدية. التقارير التي تحدثت عن انضمامه إلى الفريق الثاني غير صحيحة. بالطبع هذا لم يحدث. إنه ضمن تشكيلة الفريق ولاعب جيد للغاية. انضم لفترة الإعداد متأخرا بضعة أسابيع لكنه في طريقه للحاق بزملائه.

وزاد: "لا نملك العدد الكافي من المهاجمين لذلك ربما يخوض أليكسيس عدد مباريات أكثر مما تتوقعون. نتوقع منه أن يقدم الكثير للفريق لما يملكه من إمكانيات".

وفشل يونايتد في الفوز على وولفرهامبتون في ثلاث مباريات في كافة المسابقات الموسم الماضي ويتعامل سولشاير بحذر مع فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في موسمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز.

وأضاف المدرب النرويجي "مبارياتنا أمام وولفرهامبتون دائما صعبة لأنه فريق قوي ومن الصعب التغلب عليه. يدافعون من العمق ولا يتركون الكثير من المساحات ويمكنهم الاعتماد على الهجمات المرتدة والركلات الثابتة لديهم دائما خطيرة.

واختتم "شاهدت مباريات الموسم الماضي لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مختلف لنقدمه هذه المرة. لكن مستوانا ونهجنا الحالي وحالة اللاعبين بعد الفوز الكبير على تشيلسي منحنا الثقة".