لاعب نوريتش ينزلق في المنزل.. وشكوك حول إصابته برباط صليبي

قال دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أونيل هرنانديز قد يغيب لثلاثة أشهر بعد أن أصيب في ركبته بمنزله.

ووصف فاركه الإصابة بأنها "ضربة كبيرة" قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت.

وأوضح "انزلق أونيل في منزله وسقط على ركبته ويجب أن نفحص حالته واذا تضرر الرباط الصليبي للركبة سيغيب لثلاثة أشهر وقد يحتاج لجراحة، إنها ضربة كبيرة وكان سيتمتع بدور مهم في مباراة الغد وفي الأشهر المقبلة ولا يمكن استبداله لذا سنحاول ايجاد حلول مختلفة وستكون فرصة كبيرة للاعبين آخرين".

وسيغيب المهاجم يوسيب درميتش بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط كيني مكلين بسبب إصابة بالظهر. ويفتقد نوريتش بالفعل جهود كريستوف زيمرمان وتيم كلوزه لفترة طويلة مما يزيد معاناة فاركه. وقال المدرب "نحتاج لبعض الحظ في مسألة الإصابات ولا يمكن أن تشتكي عندما يحدث شيء في الملعب". خسر نوريتش 4-1 أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية.