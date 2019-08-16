ليفربول في مأزق.. شكوك حول مشاركة أدريان بسبب "مشجع"

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، احتمال جاهزية الحارس الإسباني أدريان لمباراة ساوثهامبتون بعد تعرضه لإصابة أثناء الاحتفالات ببطولة السوبر الأوروبي.

وتصدى أدريان لترجيحية أبراهام ليعلن فوز ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي السادسة له، إلا أن الحارس وأثناء الاحتفال مع زملائه، اقتحم مشجع الملعب وتدخل على أدريان تعبيراً عن فرحه، ما أصاب الأخير في كاحله.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لا أعلم ونحن نعيش في عالم التواصل الاجتماعي لم يقتحم مشجع ليفربول أرضية الملعب ويركل أدريان، كاحله متورم ولكن سنرى".

وأضاف كلوب: بعيداً عن كل هذا، كانت ليلة رائعة له. نحن نحب مشجعينا بلا شك، ولكن يجب أن يتوقفوا عن فعل ذلك، لأننا عندما لعبنا ضد سيتي اقتحم مشجع الملعب أيضا".

وسيكون ليفربول في مأزق خاصة وأن حارسه الأساسي أليسون أصيب على مستوى الساق في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وأعلن غيابه لمدة تتراوح بين 4 - 8 أسابيع، وفي حال تأكيد غياب أدريان، فإن الحارس الثالث، الإنجليزي أندي لونرغان، 35 عاماً، سيشارك أمام ساوثهامبتون يوم السبت.