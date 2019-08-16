مصائب ريال مدريد تتواصل.. هازارد يغيب شهراً بسبب الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، أن مهاجمه البلجيكي إيدن هازارد لن يخوض مباراة الفريق الأولى في نسخة الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو يوم السبت بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وقال نادي ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوص التي أجريت إثر مران يوم الجمعة للاعبنا هازارد من قبل الجهاز الطبي للفريق، ثبت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر".

وينضم هازارد بذلك إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تشمل الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي والمهاجم البرازيلي رودريغو، بالإضافة إلى ماركوس أسينسيو الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.