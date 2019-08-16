وولفرهامبتون وتورينو يتواجهان في تصفيات "يوروبا ليغ"

فاز وولفرهامبتون واندرارز 4-صفر على بيونيك الأرميني و8-صفر في النتيجة الإجمالية ليصعد لمواجهة تورينو الإيطالي في تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات وستقام مباراة الذهاب في إيطاليا يوم 22 أغسطس على أن يستضيف وولفرهامبتون مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع.

وجاءت أهداف الفريق الإنجليزي في الشوط الثاني إذ أحرز ثلاثة منها ما بين الدقيقتين 54 و64 قبل أن يختتم ديوغو جوتا الأهداف قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويشارك وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في البطولات القارية لأول مرة منذ ظهوره في كأس الاتحاد في موسم 1980-1981.

وافتتح البرتغالي بيدرو نيتو الوافد الجديد الأهداف في الدقيقة 54 وهو هدفه الأول مع الفريق ثم ضاعف مورغان غيبس-وايت الفارق بعد ذلك بأربع دقائق. وأضاف روبن فيناغري الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 64.

وتغلب تورينو 6-1 في النتيجة الإجمالية على شاختيور سوليجورسك بعد التعادل 1-1 في روسيا البيضاء يوم الخميس.