أرسنال يواصل انطلاقته بفوز مثير على بيرنلي

واصل أرسنال انطلاقته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محققا انتصارا مثيرا على ضيفه بيرنلي 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لأرسنال في الدقيقة 13، ثم أدرك آشلي بارنس التعادل لبيرنلي في الدقيقة 43، قبل أن يسجل بيير إيمريك أوباميانغ هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال، الذي فاز في المرحلة الأولى على نيوكاسل بهدف رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة المسابقة، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط حصدها بالفوز في المرحلة الأولى على ساوثهامبتون 3 -صفر.