ريال مدريد"المنقوص" يتجاوز سلتا فيغو بثلاثية في أولى مبارياته الدورية

استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق فوز مستحق على حساب سلتا فيغو 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات الدوري.

وتقدم الريال بهدف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يختتم لوكاس فاسكيز أهداف الريال في الدقيقة 80، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسلتا فيغو إيكر لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واضطر الريال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما حصل لوكا مودريتش على البطاقة الحمراء. وحصد الريال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وظل فريق سلتا فيغو بلا نقاط.