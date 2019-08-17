كوفاتش: ألمانيا ستكون سعيدة بانتقال كوتينيو

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه بصدد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة باستعارة البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة، فيما أعلن عن التعاقد مع الفرنسي مايكل كويسانسي.

وذكر النادي عقب التعادل مع هيرتا برلين 2-2 في المباراة الافتتاحية للدوري الالماني يوم الجمعة أنه توصل لإطار أساسي مع برشلونة في صفقة انتقال كوتينيو.

ويتوقع أن يصل كوتينيو (27 عاماً) لميونخ خلال الأيام القليلة المقبلة لانهاء الصفقة والخضوع للفحص الطبي. وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي إنه وحسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي، سافرا إلى برشلونة للتوصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي وناديه الإسباني.

وأضاف عقب التعادل مع هيرتا برلين : تابعنا كوتينيو لفترة. الاسم لا يهم، فقط الإمكانات، وزاد نيكو كوفاتش مدرب الفريق : في رأيي، ليس فقط بايرن ميونخ ولكن البوندسليغا بشكل عام، وألمانيا يمكنها أن تكون في حالة من السعادة من خلال الترحيب باسم كبير في الدوري.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل ما يقرب من 140 مليون يورو ولكنه لم يتمكن من حجز مقعد أساسي في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.

كما تعاقد بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني مع الفرنسي مايكل كويسانسي (20 عاماً) من بوروسيا مونشنغلادباخ، وفقا لما أكده النادي يوم السبت.

ويتوجد كويسانسي مع مونشنغلادباخ منذ انتقاله إليه في 2017 قادما من فريق نانسي الفرنسي.