كولاسيناك وأوزيل يقتربان من العودة إلى أرسنال بعد "الهجوم"

تحول ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل، من أخبار مواقع الرياضة إلى تلك المتخصصة بالحوادث في وسائل الإعلام، ففي الخامس والعشرين من يوليو الماضي وجد الثنائي نفسيهما أمام محاولة للاعتداء عليهما بسلاح أبيض من شخصين ملثمين، وبحسب صحف بريطانية فإن أوزيل وزوجته أمينة نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم في منطقة غولدز غرين.

وبعد الهجوم، نشر اللاعبان صورة لهما بجانب بعضهما لطمأنة المتابعين عن أحوالهما، ولكن أرسنال استبعد الثنائي من مباراة ودية كانت مقررة أمام ليون الفرنسي في الثامن والعشرين من يوليو.

وفي الثاني من الشهر الحالي نشر أوزيل صورة على حسابه في تويتر لعودته إلى التدريبات، وأشارت الأنباء الصحافية إلى حماية اللاعبين على مدار 24 ساعة، كان قد طلبها أوزيل من شركة أمن خاصة.

وفي الثامن من الشهر الحالي، اعتقلت الشرطة البريطانية فرحات إركان وسلمان إكينشي، خارج منزل أوزيل، بعد مشادة من موظفي الأمن لكنها أكدت أن هذه الحادثة منفصلة عن محاولة الاعتداء في شهر يوليو.

ولم يستدعَ أوزيل وكولاسيناك لقائمة أرسنال التي واجهت نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى للدوري يوم السبت الماضي، فيما أشار أرسنال في بيان رسمي إلى أن الغياب يأتي بسبب مخاوف أمنية إضافية كانت تهددهما.

وأكد المدرب أوناي إيمري في مؤتمره الصحافي يوم الخميس جاهزية أوزيل وكولاسيناك الذهنية لثاني جولات البريميرليغ عندما يلتقي أرسنال مع ضيفه بيرنلي في لندن يوم السبت.