نيمار يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم السبت غياب النجم البرازيلي نيمار عن ثاني مباريات الفريق في الدوري الفرنسي.



وقال توخل عن مباراة النادي الباريسي أمام نادي استاد رين، بطل كأس فرنسا الأحد: نيمار لم يتدرب مع المجموعة، وسننتظر لأسبوع آخر حتى يبدأ مع الفريق.



يذكر أن نيمار الذي كان قد أصيب مؤخرا في الكاحل، يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، غير أن هذا الانتقال تراجعت احتماليته أمس الجمعة، بعد أن اتفق برشلونة مع بايرن ميونخ الألماني على إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني، وكان كوتينيو مرشحاً ليكون جزءا من التسوية مع باريس سان جيرمان في حال عودة نيمار إلى برشلونة.



وكان نيمار (27 عاماً) قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.