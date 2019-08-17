"فار" يلغي هدفاً قاتلاً لسيتي.. وينهي قمة توتنهام بالتعادل

المصدر: مانشستر - د ب أ

ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" هدفاً قاتلاً لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليخسر بطل الدوري الإنجليزي نقطتين بالتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام.

وتقدم سيتي بهدف في الدقيقة 20 بواسطة رحيم ستيرلينغ ثم أدرك الأرجنتيني ايريك لاميلا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 24.



وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 34 لكن البديل البرازيلي لوكاس مورا رد بهدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 56.





وأحرز البديل البرازيلي غابريل جيسوس هدفا قاتلا لسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عقب ملامسة الكرة ليد المدافع إيميريك لابورتي.