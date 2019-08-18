بعد صفقة كوتينيو.. بايرن ينهي نشاطه في سوق الانتقالات

أشار أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى أن نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية انتهى عقب الموافقة على استعارة فيليب كوتينيو من فريق برشلونة الإسباني.



وتعاقد بايرن ميونخ أيضا مع الفرنسي ميشيل كويسانسي (20 عاماً) من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لمدة خمس سنوات، كما تعاقد مطلع هذا الأسبوع مع إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.



وقال هونيس لشبكة "سكاي" التلفزيونية وفي قت متأخر من مساء يوم السبت: الآن فريقنا مكتمل أو في موقف جيد مثلما تخيلنا، في بداية يوليو كان لدينا فريق صغير. وتعاقدنا مع ثلاثة لاعبين في الأسابيع أو الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أنه مليء بالإمكانات، وأضاف أن بإمكان نيكو كوفاتش مدرب الفريق أن يعمل مع الفريق "في سلام حتى أعياد الميلاد"، عندما يقوم بايرن بالتقييم.



وترجح تصريحات هونيس أن بايرن لن يقوم بملاحقة جناح مانشستر سيتي ليروي ساني، الذي يتوقع أن يغيب لمدة ستة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.



وأفادت التقارير الإعلامية الألمانية أن بايرن ربما يكون مهتما بضم المهاجم ماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس الإيطالي ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي.



وافتتح بايرن ميونخ مبارياته في الدوري الألماني يوم الجمعة الماضي بالتعادل 2-2 أمام هيرتا برلين، وذكر بعدها أنه وافق على التعاقد مع كوتينيو من برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.



وتمثلت الصفقات الأخرى التي أبرمها بايرن ميونخ في الفرنسيين بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، والشاب يان-فييت آرب.